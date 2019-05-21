На четверть века отправился пскович в тюрьму за групповое убийство и изнасилование

10:45, 21 мая 2019, ПАИ

На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил псковичу наказание в виде лишения свободы на 25 лет за убийство двух женщин в составе группы лиц, сопряженное с изнасилованием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В июне 2014 года злоумышленник с подельником познакомились на улице с женщиной, с которой стали выпивать. После этого они втроем пришли в квартиру подруги своей новой знакомой, где продолжили распитие спиртных напитков, в ходе которого возник конфликт. В результате обе женщины были убиты, а одна из них изнасилована.

В пресс-службе пояснили, что прокурор ориентировал суд на назначение виновному наказания в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.