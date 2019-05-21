ПсковГУ и Всемирная организация выпускников вузов договорились о сотрудничестве
Псковский государственный университет и Всемирная ассоциация выпускников вузов договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали временно исполняющая обязанности ректора ПсковГУ Наталья Ильина и президент ассоциации Владимир Четий.
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
Подписание состоялось на встрече Натальи Ильиной, Владимира Четия, и. п. губернатора Псковской области Веры Емельяновой и заместителя министра науки и высшего образования России Натальи Бочаровой со студентами, которая прошла в Псковском кремле в рамках открывшейся 21 мая Ганзейской конференции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Владимир Четий также вручил Наталье Ильиной подарок – настольный «набор ректора».