Подрядчик пообещал завершить работы на фасаде кампуса ПсковГУ к Ганзе

16:43, 21 мая 2019, ПАИ

Замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова не рассчитывает на «красивую картинку» кампуса ПсковГУ к Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Об этом она заявила во время посещения строительной площадки 21 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я не очень верю, что через месяц мы и наши гости увидим симпатичную картинку. Я боюсь, что к началу Ганзы у нас не будет экстерьера», - прокомментировала увиденное Наталья Бочарова.

Однако, подрядчик попытался разубедить заместителя министра. Подрядчик пообещал, что к Ганзе фасад, окна, двери и благоустройство прилегающей территории будут готовы. «До 21 июня всё будет благоустроено. Освещение территории, асфальтовые дорожки, брусчатка - всё будет. А вот газон не успеет взойти, поэтому будет чернозём», - добавил представитель подрядчика.

По его словам, сейчас на строительной площадке ежедневно работают порядка 200 специалистов. К завершению подходит прокладка коммунальных сетей. «Сейчас людей гораздо больше, чем я видела на камерах видеонаблюдения», - заметила Наталья Бочарова.

Она также осмотрела внутренние помещения, козырёк здания и крышу. Подрядчик сообщил, что сгнившие конструкции на кровле заменены, все подготовлено к завершению работ. В течение двух недель будет доделан козырек, после того, как установят окна. Затем, по его словам, приступят к большим витражам, часть под куполом также должны закончить через неделю, к 1 июня. «Потом работы постепенно пойдут сверху вниз», - заключил он.

Средства на студенческий городок Псковского госуниверситета в количестве 500 млн рублей выделило правительство РФ. В качестве основы для кампуса решено было выкупить недостроенную с 80-х гг. гостиницу «Интурист». Планируется, что когда работы на объекте завершатся, в корпусе смогут жить порядка 1800 студентов. О завершении работ в конце 2019 года сегодня, 21 мая, на встрече со студентами вуза упоминала Наталья Бочарова.