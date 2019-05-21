Работу электронной очереди в автомобильных пунктах пропуска Псковской области предложил возобновить Виктор Остренко

16:56, 21 мая 2019, ПАИ

Члены постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму предложили обратиться в правительство России с просьбой в ближайшие два года внедрить систему резервирования времени пересечения госграницы на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП) в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания (ПОС), инициатором парламентского обсуждения этого вопроса выступил председатель постоянного комитета, заместитель председателя ПОС Виктор Остренко.

«Мы очень подробно рассматривали этот вопрос на прошлом заседании в Пскове и обсуждали, как в тестовом режиме была реализована эта практика в Псковской области. Мы все понимаем, что туризм во многом зависит от впечатлений. Прекрасное настроение может улетучиться в момент, когда стоишь на границе пять-шесть часов. С проблемами отсутствия резервирования очереди сталкивается и турбизнес, например, когда автобус не успевает к отправке парома. Суть нашего предложения – в реализации системы резервирования времени пересечения государственной границы Российской Федерации при подъезде к МАПП на Северо-Западе России», - отметил Виктор Остренко.

Он предложил начать внедрение системы именно с Псковской области, поскольку готовность оборудования на МАПП Куничина Гора на российско-эстонской границе составляет 80%. Далее система может работать в пунктах пропуска Убылинка и Ивангород, в 2021 году – в Торфяновке.

Виктор Остренко уверен, что нововведение «позволит повысить транзитный транспортный потенциал, положительно скажется на инвестиционном климате приграничных регионов России, создаст благоприятные инфраструктурные условия для туристической привлекательности страны».

С 2012 года по 2015 года в МАПП Куничина Гора уже действовала электронная очередь. Эксперимент был признан успешным и в 2014 году этот опыт распространили на пункты пропуска Убылинка и Шумилкино. Там он также продлился до апреля 2015 года.

В проекте обращения в правительство также содержится просьба принять на федеральном уровне необходимые нормативные документы: правила пользования услугой системы резервирования, требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска, порядок определения взымаемой платы за услугу бронирования времени в системе резервирования.

По инициативе постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму ассоциация приняла обращение о введении специального упрощённого режима выдачи виз иностранным гражданам, въезжающим в Россию через пункты пропуска на участках государственной границы РФ, расположенных на территории Северо-Запада. Электронные визы иностранцам в Калининграде начнут выдавать уже с июля 2019 года. Соответствующее постановление подписал 15 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Вопрос о выдаче электронных виз для въезда в Россию через Псковскую область находится на стадии рассмотрения.