Спортзал отремонтируют в серёдкинской школе в Псковском районе

10:21, 23 мая 2019, ПАИ

Капитальный ремонт спортивного зала запланирован в Серёдкинской средней общеобразовательной школе Псковского района. Соответствующий аукцион запланирован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 850 тысяч рублей. Источник финансирования – районный бюджет.

Техническое задание предусматривает ремонт полов спортивного зала, замену оконных и дверных блоков, выполнение отделочных работ зала и прилегающих помещений, замену системы электроснабжения.

Проведение аукциона запланировано на 7 июня.

Накануне был объявлен аукцион на выполнение капремонта спортзала в Пушкиногорской средней общеобразовательной школе им. А. С. Пушкина.

За последние 3 года образовательные учреждения Псковской области получили новый спортивный инвентарь на сумму более 14 млн рублей, а спортзалы отремонтировали на сумму 166 млн рублей.