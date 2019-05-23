Дмитрий Месхиев и Андрей Царёв на время стали музыкантами польского оркестра «Вита Актива»

21:11, 23 мая 2019, ПАИ

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев и руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царёв на время стали музыкантами польского оркестра «Вита Актива» из Гданьска.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в процессе выступления коллектива, открывавшего в Пскове IV международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство», Дмитрию Месхиеву и Андрею Царёву предложили подняться на сцену и принять участие в исполнении произведения композитора Игоря Рехина «Три мушкетёра». Дмитрию Месхиеву для извлечения звуков вручили «тарелку», Андрею Царёву - небольшой барабан. Дмитрий Месхиев, поднимаясь на сцену, признался, что не имеет слуха и не знает, что делать. «Но без работы, видимо, теперь не останусь», - добавил он.

Сыграть вместе с оркестром Месхиеву и Царёву помогла дирижёр Мирослава Липиньска. После мини-выступления на сцене Дмитрий Месхиев в шутку заявил, что у него «через три дня концерт», и он «уже собирает вещи и отправляется вместе с музыкантами в Польшу».

Оркестр, в составе которого выступают люди с интеллектуальными особенностями, впервые дал концерт в России. При этом Псков стал для оркестра 62-м городом, в котором выступили 40 польских музыкантов.

Фестиваль «Другое искусство» продлится в Пскове три дня и завершится 25 мая традиционным уличным концертом «Воздух-джаз» на территории Центра лечебной педагогики. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Вход на все мероприятия свободный.