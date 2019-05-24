Проект Пушкинского заповедника «Хлебное место» стал лучшим на всероссийском конкурсе

08:59, 24 мая 2019, ПАИ

Проект государственного Пушкинского заповедника «Хлебное место» стал победителем IV Всероссийского конкурса социокультурных проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Проект предполагает работу по изучению и популяризации богатой истории мельничного дела в Опочецком уезде Псковской губернии. Сама идея его выросла из пушкинских строк об «овинах дымных и мельницах крылатых».

Лидия Токарева напомнила, что это уже вторая победа пушкиногорских специалистов в престижном творческом соревновании: в 2014 году в число грантополучателей «Мозаики…» вошёл михайловский проект «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса».

Победителями конкурса в нынешнем году стал 81 проект из 1343 заявленных. Для того, чтобы воплотить лучшие идеи российских музейщиков в жизнь, фонд Елены и Геннадия Тимченко намерен выделить 48,4 млн рублей.