Михаил Ведерников поблагодарил помогавших в усадьбе Волышово волонтёров

13:16, 24 мая 2019, ПАИ

Усадьба Строгановых в Порховском районе — один из 10 первоочередных объектов, в которые будут вложены значительные денежные суммы в ближайшие годы. В 2019 году планируется создать проект приспособления усадьбы, отметил губернатор Михаил Ведерников на встрече с журналистами в Торгово-промышленной палате РФ в Москве. Журналисты поинтересовались, что будет с усадьбой в ближайшее время, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что сейчас обсуждается перспектива приспособления усадьбы. «Мы готовы отдать её в аренду за 1 рубль, но при условии понятного проекта приспособления», - сказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что в Псковской области около 500 дворянских усадеб. Волышово - один из сложнейших с точки зрения предстоящих работ памятник. Ему уделяется особое внимание еще и потому, что объекты усадьбы пострадали во время пожара в 2018 году.

«Хочу выразить благодарность волонтерам, которые помогали разбирать завалы после этого пожара и приводить усадьбу в порядок», - сказал губернатор.