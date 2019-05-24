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Общество

Последний звонок прозвенел в Пскове

Для выпускников одиннадцатых классов образовательных учреждений Пскова прозвенел «Последний звонок» 24 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

Праздник начался с литии на Вечевой площади Псковского кремля. Протоиерей Андрей Вахрушев поздравил выпускников с окончанием школы и Днем славянской письменности. «Русская культура – великая культура, и мы не должны заимствовать ничего у других. Мы не будем жаловаться на времена, мы для того и рождены, чтобы сделать их лучше», – обратился он к выпускникам.

Фото ПАИ

Затем выпускники Псковского педагогического комплекса Софья Вершинина и псковского технического лицея Александр Подкорытов вместе с духовенством возложили цветы к памятному знаку в честь Кирилла и Мефодия.

Фото ПАИ

После этого состоялось шествие выпускников через центр города в Зеленый театр, где начнется праздничная концертная программа с участием вокальной студии «Юникс», детского хореографического ансамбля «Радость», танцевального Хип-хоп центра «Хоть отбавляй» и кавер-группы Drum&Jazz.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем обращении к выпускникам призвал их не бояться сложностей и пожелал удачи. 

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