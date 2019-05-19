В Пскове перед судом предстанет ворующий аккумуляторы из автомобилей рецидивист

19:30, 24 мая 2019, ПАИ

Прокурором города Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении псковича 1975 г.р., который совершил кражу из автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе дознания установлено, что в начале апреля 2019 года в вечернее время ранее судимый за хищение аккумуляторных батарей пскович на переулке Машинистов в областном центре совершил хищение из автомашины российского производства аккумуляторной батареи стоимостью 2 800 рублей и панели от автомагнитолы, стоимостью 600 рублей.

«Похищенную аккумуляторную батарею мужчине удалось продать на следующий день добросовестному покупателю. Покупателя для панели от автомагнитолы мужчине найти не удалось, он ее просто выкинул», - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.