0
13:50
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
10:44
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
21:22
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
17:34
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
15:54
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
15:37
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
10:24
14-летняя девочка пропала в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

В Пскове перед судом предстанет ворующий аккумуляторы из автомобилей рецидивист

Прокурором города Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении псковича 1975 г.р., который совершил кражу из автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе дознания установлено, что в начале апреля 2019 года в вечернее время ранее судимый за хищение аккумуляторных батарей пскович на переулке Машинистов в областном центре совершил хищение из автомашины российского производства аккумуляторной батареи стоимостью 2 800 рублей и панели от автомагнитолы, стоимостью 600 рублей.

«Похищенную аккумуляторную батарею мужчине удалось продать на следующий день добросовестному покупателю. Покупателя для панели от автомагнитолы мужчине найти не удалось, он ее просто выкинул», - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
19 мая 2019
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
19 мая 2019
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
18 мая 2019
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
17 мая 2019
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
17 мая 2019
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
17 мая 2019
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
14-летняя девочка пропала в Псковском районе
17 мая 2019
14-летняя девочка пропала в Псковском районе
Псковичу грозит тюрьма за дачу взятки сотруднику ДПС
16 мая 2019
Псковичу грозит тюрьма за дачу взятки сотруднику ДПС

Идет загрузка...