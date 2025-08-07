Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

11-летнего ребёнка сбили на улице Юбилейной в Пскове

11-летнего ребёнка, который пересекал проезжую часть на самокате, сбил автомобиль на перекрёстке улиц Юбилейной и Доставалова в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Бригада центра медицины катастроф госпитализировала пострадавшего.

  • 11-летнего ребёнка сбили на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 11-летнего ребёнка сбили на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2025

Пскович погиб от отравления чачей на российском курорте
07 августа 2025

11-летнего ребёнка сбили на улице Юбилейной в Пскове
07 августа 2025

Новая схема мошенничества: поддельные письма от ГАИ рассылают россиянам
07 августа 2025

Вшестером на дачу: стало известно о трёх пострадавших в ДТП с подростками в Гдовском районе
07 августа 2025

В Псковской области мотоциклист скончался в больнице после полученной в ДТП травмы
07 августа 2025

Три коровы и телёнок сгорели при пожаре в Порховском районе
07 августа 2025

Что известно на данный момент о ДТП с погибшими подростками в Гдовском районе
07 августа 2025

В Псковской области задержали членов преступной группы с 100 килограммами кокаина

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...