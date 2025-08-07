11-летнего ребёнка сбили на улице Юбилейной в Пскове

14:22, 07 августа 2025, ПАИ

11-летнего ребёнка, который пересекал проезжую часть на самокате, сбил автомобиль на перекрёстке улиц Юбилейной и Доставалова в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Бригада центра медицины катастроф госпитализировала пострадавшего.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.