Автомобиль перевернулся в Псковском районе

Автомобиль Renault Megane съехал с дороги в кювет и перевернулся. ДТП произошло у деревни Подборовье-1 в Псковском районе сегодня, 7 августа, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

В автомобиле находились три человека. Мужчина 1954 года рождения получил травмы: его госпитализировала бригада медицины катастроф. Двое других пассажиров от медпомощи отказались.

Спасатели отключили электропитание автомобиля. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.

