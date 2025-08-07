Автомобиль перевернулся в Псковском районе

19:09, 07 августа 2025, ПАИ

Автомобиль Renault Megane съехал с дороги в кювет и перевернулся. ДТП произошло у деревни Подборовье-1 в Псковском районе сегодня, 7 августа, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В автомобиле находились три человека. Мужчина 1954 года рождения получил травмы: его госпитализировала бригада медицины катастроф. Двое других пассажиров от медпомощи отказались.

Спасатели отключили электропитание автомобиля. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.