Пскович погиб от отравления чачей на российском курорте

14:29, 07 августа 2025, ПАИ

Пскович скончался от отравления чачей, которую приобрёл на рынке в Краснодарском крае, пишет Telegram-канале Mash.

На данный момент известно о 12 отравившихся чачей туристах. Ранее сообщалось только о троих погибших, в том числе о молодой семье.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, суд арестовал продавца алкоголя.