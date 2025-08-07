Пскович погиб от отравления чачей на российском курорте
Пскович скончался от отравления чачей, которую приобрёл на рынке в Краснодарском крае, пишет Telegram-канале Mash.
На данный момент известно о 12 отравившихся чачей туристах. Ранее сообщалось только о троих погибших, в том числе о молодой семье.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, суд арестовал продавца алкоголя.
