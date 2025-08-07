Пробка образовалась вечером на Запсковье
В Пскове на улицах Алмазной и Леона Поземского затруднено движение автотранспорта, сообщают очевидцы.
Причина пробки – ДТП с участием автобуса. Кроме того, на улице Леона Поземского ведутся дорожные работы.
Водителей просят планировать маршруты с объездом.
