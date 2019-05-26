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Политика

Почти 500 человек проголосовали на допвыборах депутата Великолукской гордумы к 15:00

Явка избирателей на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 на 15:00 составила 10,21% (491 человек) от общего числа избирателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области. На 12:00 прогосовали 378 избирателей.

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Депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Елена Даньшова рассказала, что избиратели идут голосовать несмотря на дачный сезон и выходной день.

Избирательные участки №132 и №134 открылись 26 мая в 8:00. Желающие проголосовать должны прийти на участки до 20:00.

10 кандидатов борются за один депутатский мандат. Из них 7 выдвинуты политическими партиями, а 3 – самовыдвиженцы.

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