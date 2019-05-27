На откровенный разговор о сохранении культурного наследия Псковской области рассчитывает Елена Ямпольская

12:36, 27 мая 2019, ПАИ

На откровенный и эмоциональный разговор о сохранении культурного наследия Псковской области рассчитывает председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом она сообщила 27 мая на пресс-подходе, предварившем круглый стол о роли культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов.

Елена Ямпольская призналась в любви к Псковской области и рассказала, что вот уже 25 лет приезжает на экскурсии в Пушкинских заповедник. Именно поэтому, по словам председателя комитета, первое выездное заседание решено было провести в Пушкинских Горах. Администрация региона пошла навстречу и помогла подготовиться к этому событию.

«Участие в сегодняшней встрече примут представители администрации региона, областного Собрания, музеев и туристической сферы. Сегодня разговор пойдёт об инфраструктуре, литературном туризме, взаимодействии властей и церкви, об оптимальной посещаемости музеев с учетом пожеланий самих учреждений. Комитет по культуре ждёт просьб, мы готовы помогать, в том числе в законодательных инициативах, которые необходимы музеям», - подчеркнула Елена Ямпольская. Она также добавила, что в Псковской области, очевидно, основной вид туризма - исторический, а также литературный.