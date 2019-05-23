0
12:17
Москва слезам не верит: Псковская область покоряет столицу
17:23
Программа совместных мероприятий подписана между администрацией Псковской области и правительством Москвы
13:12
Исполняющей полномочия главы Пскова стала Елена Полонская
13:08
Иван Цецерский ушёл с поста главы Пскова
13:00
Вопрос о сложении полномочий главы Пскова рассматривает гордума
09:01
Определены счетные участки для предварительного голосования «Единой России» 26 мая
08:05
Губернатор открывает Дни Псковской области в Москве
Еще новости
  • Коротко
Политика

Москва слезам не верит: Псковская область покоряет столицу

В рамках Дней Псковской области в столице наш регион представил свой потенциал и заручился поддержкой во внедрении самых перспективных наработок.

23-24 мая в Москве прошли Дни Псковской области. Известная благодаря культовому фильму по сценарию уроженца нашего региона фраза «Москва слезам не верит» по итогам этого мероприятия обрела дополнительный смысл. В столице действительно не любят «бедных родственников», которые приходят «с протянутой рукой». Но зато уважают партнеров, способных предложить перспективные проекты, и готовы делиться наработками с теми, кто хочет и умеет трудиться. О том, какими были псковские дни в Москве и что они принесли области — в обзоре Псковского агентства информации.

В Москву через Сочи

Анонс проведения дней Псковской области в Москве был сделан еще в феврале 2018 года в рамках XVII Российского инвестиционного форума в Сочи, который стал первой площадкой, где началась активная работа новой региональной команды на ниве привлечения в область новых экономических проектов.

Губернатор Михаил Ведерников 15 февраля 2018 года подписал двустороннее соглашение между Псковской областью и Москвой с мэром столицы Сергеем Собяниным. В его рамках предполагалось налаживать и расширять связи в торгово-экономической, инвестиционной сферах, информационной коммуникации, сельском хозяйстве, образовании, культуре, туризме, здравоохранении, спорте, а также развивать взаимодействие и кооперацию между промышленными предприятиями.

«Псковская область сотрудничает с Москвой уже давно практически во всех отраслях. Наращиваем торговый оборот, сотрудничаем в области здравоохранения: за последние три года 2,5 тысячи псковичей получили качественную медицинскую помощь в Москве. Мы дорожим этим сотрудничеством и благодарим Михаила Юрьевича и его команду за оперативную подготовку соглашения, которое даст возможность поднять на другой, более высокий уровень, взаимодействие между нашими регионами», - прокомментировал тогда подписанное соглашение мэр Москвы.

А Михаил Ведерников, в свою очередь, заручился у коллеги согласием на проведение Дней Псковской области в столице. Губернатор выразил уверенность, что это позволит псковским производителям промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции найти новых партнеров и рынки сбыта. 

Было очевидно, что псковский губернатор намерен извлечь из сотрудничества со столицей максимум дивидендов. 

Поделиться секретами

На сами дни Псковской области в Москве представители региона приготовили все самое лучшее, интересное и значимое, что есть на берегах Великой и Ловати. 

«Сегодня стартовало очень большое и важное для нас мероприятие, которое мы долго готовили вместе с правительством Москвы. Такого формата событие в столице проходит впервые. Это хорошая возможность презентовать наш инвестиционный, туристический и культурный потенциал», — сказал Михаил Ведерников после торжественной церемонии открытия мероприятия 23 мая.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников выразил уверенность, что «экономический, научный потенциал Псковской области и Москвы, после того, как они будут сложены воедино, дадут замечательный синергетический эффект и мы увидим результат этого взаимодействия в ближайшем будущем».

«Для москвичей это очень важное событие. Это знакомство с культурой Псковской области, традициями, обычаями, экономическим и научным потенциалом», — заверил он, и заметил, что между органами исполнительной и законодательной власти двух субъектов выстроено эффективное взаимодействие на самом высоком уровне, а по итогам встреч в рамках Дней Псковской области в Москве это сотрудничество лишь укрепится.

А руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков высказал мнение, что Дни Псковской области, открывшиеся в Москве, станут для обоих субъектов Российской Федерации новым шагом на пути сотрудничества.

«Мы ежегодно организуем Дни Москвы в регионах и принимаем делегации у себя. Для нас это очень важные мероприятия, потому что каждый регион уникален. Обменяться опытом работы, поделиться определенными секретами — это всегда здорово», — сказал Виталий Сучков и отметил, что Дни Псковской области в Москве проходят на фоне увеличенного товарооборота между регионами.

Благие намерения представителей власти двух регионов был очевидны. Оставалось понять, насколько мероприятие способно реально повлиять на развитие отношений Псковской области с российской столицей.

Есть по-псковски

23 мая в столице открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы». И это был не просто «рынок выходного дня», а атмосферная и колоритная «губернская ярмарка».

На ярмарке можно было приобрести мясные деликатесы, овощи, соления, сыры, йогурты, масло, творог, пастила, иван-чай, мед, цукаты, томленые ягоды, сбитень, сувенирные печатные пряники. При этом цены на псковскую продукцию оказались заметно ниже, чем в столичных торговых сетях. Кроме того в Москве в эти дни были представлены работы псковских мастеров-ремесленников: керамика, ковка, текстиль, изделия из дерева, кожи и стекла. 

Ну а те, кто «ест глазами», получили возможность увидеть красоты Псковской области на фотовыставке, которая открылась в парке «Красная пресня». На 30 снимках известных псковских фотографов были представлены памятники природы, объекты исторического наследия и крупные событийные мероприятия региона: Псковский кремль, Изборская крепость, музей-заповедник «Михайловское» в Пушкинских Горах, монастыри Псковщины и самые популярные фестивали.

«Эта выставка символизирует богатство нашего края и знакомит посетителей с самыми яркими и значимыми объектами. Она призвана пробудить интерес москвичей и гостей столицы к Псковской земле и пригласить их к нам в гости», — сказала на открытии первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Я уверен, что все, кто посетит ее в ближайшие две недели, с удовольствием приедут в ваш регион, чтобы насладиться его культурой, прикоснуться к красотам и проникнуться историей», — сказал заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров.

Как известно, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Так что есть реальный шанс, что выставка действительно с подвигнет кого-то на путешествие в Псков и его окрестности. Ну а презентация региональных деликатесов очевидно укладывается в столичный тренд интереса к гастрономическому потенциалу регионов. Москвичи готовы познавать Россию через местную кухню и продукты. И Псковская область в этом плане для них может стать более чем интересным полем экспериментов. Что уж говорить о гигантском спросе в Москве на экологически чистые продукты питания, производидимых в нашем регионе.

Сигнал из центра

Одним из ключевых событий Дней Псковской области в Москве стало подписание программы сотрудничества на 2019-2023 годы между двумя регионами в рамках реализации ранее подписанного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии. 

Мэр Москвы  Сергей Собянин выразил уверенность в том, что «программа даст толчок к развитию межрегионального сотрудничества в областях экономики, культуры, образования, здравоохранения — тех отраслях, которые интересны жителям наших регионов, которые пойдут на пользу как Псковской области, так и Москве». 

Что касается экономического сотрудничества, то 24 мая на выставке-презентации инвестиционного потенциала региона в Торгово-промышленной палате Российской Федерации Псковскую область представили крупнейшие предприятия: ЗАО «ЗЭТО», ПЭМЗ, завод «Микрон» и компания «Полипласт», а также особая экономическая зона «Моглино».

Мероприятие собрало две сотни участников: руководителей федеральных министерств и ведомств, международных организаций, посольств и торговых представительств иностранных государств, органов власти субъектов РФ, крупных компаний, регионов России,  ведущих вузов России, общественных организаций и различных профильных ассоциаций.

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин отметил, что, как правило, общение на площадке ТПП РФ — только первая встреча, дальше работа продолжается на местах, в регионе, в тесном взаимодействии с конкретными инвесторами.

«Для нас Псковская область — один из самых важных регионов, в том числе потому, что он расположен на границе со странами Евросоюза. В последнее время область стала серьезно преобразовываться, и мы готовы помочь региону подниматься и быстро расти, используя все свои возможности и инструментарий», — сказал он.

«Сейчас это современный регион с довольно высоким человеческим потенциалом, огромными туристическими возможностями. Но не следует думать, что это регион исключительно для отдыха. Там работает немало крупных предприятий, создающих продукцию, в том числе, для космоса, для обороны. Со своей стороны мы готовы предоставить весь имеющийся инструментарий, чтобы помочь в развитии региона», — так он охарактеризовал наш регион.
Очевидно, что такого рода презентация области из уст главы федеральной ТПП дорогого стоит. Ведь российские и не только бизнесмены в своей работе руководствуются установками именно этой уважаемой международной организации.

В режиме «24/7»

Михаил Ведерников, в свою очередь, заверил участников презентации,  что «Псковская область — перспективное и надежное место для инвестиций». Он обратил внимание, что за последние два года регион смог решить целый ряд задач, которые способствуют развитию деловой активности. Для улучшения транспортной доступности открыто авиасообщение Пскова с Москвой, с Сочи и скоростное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Великим Новгородом, Петрозаводском. В регионе в полной мере заработала особая экономическая зона «Моглино», к которой планируется подвести отдельную железнодорожную ветку, успешно функционирует Промышленный электротехнический кластер Псковской области, который сегодня включает в себя 19 производственных и 6 инфраструктурных предприятий.

В сфере туризма, отметил Михаил Ведерников, завершена реализация туристско-рекреационного кластера «Псковский», который дал дополнительный толчок для развития туризма, проект серьезно изменил облик города Пскова. С этого года при поддержке правительства РФ запущена реализация второго кластера — «Духовные истоки», который объединит сразу несколько муниципалитетов.

Ð¤Ð¾ÑÐ¾ Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÑ ÐÐµÑÐ°ÑÐ¸Ð¼Ð¾Ð²Ð°

«Как результат, за два года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Псковская область взлетела на 47 позиций. Мы все еще на 36-ом месте, но, уверен, поступательное движение вверх будет продолжаться», — подчеркнул Михаил Ведерников. По его мнению, «положительная тенденция, которая сохраняется в регионе по целому ряду направлений, — это прямая рекомендация для потенциальных инвесторов». «Сложности, конечно, есть, но мы их не боимся, мы их решаем. Мы открыты для инвесторов, и выстроили свою работу так, чтобы создать максимально комфортные условия для работы в регионе», — заверил он.

И в самом деле. При не сопоставимом, различающемся в сотни раз экономическом потенциале Псковской области и Москвы, у нашего региона есть важное преимущество. В условиях ограниченности ресурсов для псковских властей каждый проект в буквальном смысле «на вес золота», и они делают все возможное, чтобы создать инвесторам комфортные условия для работы в регионе, предоставив им индивидуальное сопровождение и оперативное решение всех проблем в ручном режиме.

Глава региона еще раз провозгласил свой известный принцип, заверив, что готов включаться в решение вопросов, встающих перед инвесторами, в режиме «24/7».

Учиться, учиться, учиться

Представители Псковской области приняли участие в круглом столе по теме «Умный город». Предполагается, что благодаря соглашению о сотрудничестве с правительством Москвы наш регион может не только принять участие во всех пилотных проектах, но и получить всю необходимую методическую помощь по их реализации и программное обеспечение. Что также очень важно: многие из совместных задумок могут стать частью нацпроектов.

Ð¤Ð¾ÑÐ¾ ÐÐ°ÑÑÐ¸ Ð¥Ð²Ð°ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹

На другом мероприятии обсуждался лучший опыт событийного добровольчества. О своей работе псковичам рассказали представители волонтерского туристского центра «Мосгоргид», арт-парка «Никола-Ленивец», проекта «Мосволонтер». Наш регион был представлен «Командой 2018». 

На круглом столе «Современные информационные технологии в первичной медико-санитарной помощи» представители Псковской области ознакомились с работой Ситуационного центра Департамента здравоохранения  Москвы. Также псковские специалисты изучили опыт московских коллег в организации работы детских и взрослых поликлиник, станции скорой и неотложной медицинской помощи, научно-практического центра экстренной медицинской помощи. 

Очевидно, что в богатой столице накоплен значительный опыт реализации инновационных проектов, способных кардинально улучшить качество жизни населения региона. И нельзя не использовать эти кейсы, когда есть возможность «не изобретать велосипед», а пойти по проторенной и надежной дороге.

Впрочем, псковичи не только смиренно внимали. Они рассказали жителям столицы о своих действительно уникальных успехах в сфере комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. На круглом столе по теме «Образование для будущего: Современные методы обучения и воспитания» обсуждался опыт федерального ресурсного центра, созданного на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.
Все-таки и в Пскове есть наработки, способные удивить москвичей и стать ориентиром для развития целой отрасли во всероссийском масштабе.

* * *

Сотрудничество между Псковской областью и Москвой более чем востребовано. Псковичам сам Бог велел использовать разработанные на « столичные деньги» кейсы и обкатанные в муниципальных образованиях Москвы в сфере управления, благоустройства, социалки. Ну а жителям столицы нужно где отдыхать, покупать экологически чистые продукты, инвестировать средства. И наш регион отлично подпадает под эти параметры. Обмен должен быть взаимополезным.

Николай Медведев
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа совместных мероприятий подписана между администрацией Псковской области и правительством Москвы
23 мая 2019
Программа совместных мероприятий подписана между администрацией Псковской области и правительством Москвы
Исполняющей полномочия главы Пскова стала Елена Полонская
23 мая 2019
Исполняющей полномочия главы Пскова стала Елена Полонская
Иван Цецерский ушёл с поста главы Пскова
23 мая 2019
Иван Цецерский ушёл с поста главы Пскова
Вопрос о сложении полномочий главы Пскова рассматривает гордума
23 мая 2019
Вопрос о сложении полномочий главы Пскова рассматривает гордума
Определены счетные участки для предварительного голосования «Единой России» 26 мая
23 мая 2019
Определены счетные участки для предварительного голосования «Единой России» 26 мая
Губернатор открывает Дни Псковской области в Москве
23 мая 2019
Губернатор открывает Дни Псковской области в Москве
Игорь Сиротин: Своим оппонентам я желаю успеха в выборах
21 мая 2019
Игорь Сиротин: Своим оппонентам я желаю успеха в выборах
Сельское хозяйство и туризм планирует развивать Иван Штылин в Пустошкинском районе
21 мая 2019
Сельское хозяйство и туризм планирует развивать Иван Штылин в Пустошкинском районе

Идет загрузка...