Москва слезам не верит: Псковская область покоряет столицу

12:17, 25 мая 2019, ПАИ

В рамках Дней Псковской области в столице наш регион представил свой потенциал и заручился поддержкой во внедрении самых перспективных наработок.

23-24 мая в Москве прошли Дни Псковской области. Известная благодаря культовому фильму по сценарию уроженца нашего региона фраза «Москва слезам не верит» по итогам этого мероприятия обрела дополнительный смысл. В столице действительно не любят «бедных родственников», которые приходят «с протянутой рукой». Но зато уважают партнеров, способных предложить перспективные проекты, и готовы делиться наработками с теми, кто хочет и умеет трудиться. О том, какими были псковские дни в Москве и что они принесли области — в обзоре Псковского агентства информации.

В Москву через Сочи

Анонс проведения дней Псковской области в Москве был сделан еще в феврале 2018 года в рамках XVII Российского инвестиционного форума в Сочи, который стал первой площадкой, где началась активная работа новой региональной команды на ниве привлечения в область новых экономических проектов.

Губернатор Михаил Ведерников 15 февраля 2018 года подписал двустороннее соглашение между Псковской областью и Москвой с мэром столицы Сергеем Собяниным. В его рамках предполагалось налаживать и расширять связи в торгово-экономической, инвестиционной сферах, информационной коммуникации, сельском хозяйстве, образовании, культуре, туризме, здравоохранении, спорте, а также развивать взаимодействие и кооперацию между промышленными предприятиями.

«Псковская область сотрудничает с Москвой уже давно практически во всех отраслях. Наращиваем торговый оборот, сотрудничаем в области здравоохранения: за последние три года 2,5 тысячи псковичей получили качественную медицинскую помощь в Москве. Мы дорожим этим сотрудничеством и благодарим Михаила Юрьевича и его команду за оперативную подготовку соглашения, которое даст возможность поднять на другой, более высокий уровень, взаимодействие между нашими регионами», - прокомментировал тогда подписанное соглашение мэр Москвы.

А Михаил Ведерников, в свою очередь, заручился у коллеги согласием на проведение Дней Псковской области в столице. Губернатор выразил уверенность, что это позволит псковским производителям промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции найти новых партнеров и рынки сбыта.

Было очевидно, что псковский губернатор намерен извлечь из сотрудничества со столицей максимум дивидендов.

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На сами дни Псковской области в Москве представители региона приготовили все самое лучшее, интересное и значимое, что есть на берегах Великой и Ловати.

«Сегодня стартовало очень большое и важное для нас мероприятие, которое мы долго готовили вместе с правительством Москвы. Такого формата событие в столице проходит впервые. Это хорошая возможность презентовать наш инвестиционный, туристический и культурный потенциал», — сказал Михаил Ведерников после торжественной церемонии открытия мероприятия 23 мая.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников выразил уверенность, что «экономический, научный потенциал Псковской области и Москвы, после того, как они будут сложены воедино, дадут замечательный синергетический эффект и мы увидим результат этого взаимодействия в ближайшем будущем».

«Для москвичей это очень важное событие. Это знакомство с культурой Псковской области, традициями, обычаями, экономическим и научным потенциалом», — заверил он, и заметил, что между органами исполнительной и законодательной власти двух субъектов выстроено эффективное взаимодействие на самом высоком уровне, а по итогам встреч в рамках Дней Псковской области в Москве это сотрудничество лишь укрепится.

А руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков высказал мнение, что Дни Псковской области, открывшиеся в Москве, станут для обоих субъектов Российской Федерации новым шагом на пути сотрудничества.

«Мы ежегодно организуем Дни Москвы в регионах и принимаем делегации у себя. Для нас это очень важные мероприятия, потому что каждый регион уникален. Обменяться опытом работы, поделиться определенными секретами — это всегда здорово», — сказал Виталий Сучков и отметил, что Дни Псковской области в Москве проходят на фоне увеличенного товарооборота между регионами.

Благие намерения представителей власти двух регионов был очевидны. Оставалось понять, насколько мероприятие способно реально повлиять на развитие отношений Псковской области с российской столицей.

Есть по-псковски

23 мая в столице открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы». И это был не просто «рынок выходного дня», а атмосферная и колоритная «губернская ярмарка».

На ярмарке можно было приобрести мясные деликатесы, овощи, соления, сыры, йогурты, масло, творог, пастила, иван-чай, мед, цукаты, томленые ягоды, сбитень, сувенирные печатные пряники. При этом цены на псковскую продукцию оказались заметно ниже, чем в столичных торговых сетях. Кроме того в Москве в эти дни были представлены работы псковских мастеров-ремесленников: керамика, ковка, текстиль, изделия из дерева, кожи и стекла.

Ну а те, кто «ест глазами», получили возможность увидеть красоты Псковской области на фотовыставке, которая открылась в парке «Красная пресня». На 30 снимках известных псковских фотографов были представлены памятники природы, объекты исторического наследия и крупные событийные мероприятия региона: Псковский кремль, Изборская крепость, музей-заповедник «Михайловское» в Пушкинских Горах, монастыри Псковщины и самые популярные фестивали.

«Эта выставка символизирует богатство нашего края и знакомит посетителей с самыми яркими и значимыми объектами. Она призвана пробудить интерес москвичей и гостей столицы к Псковской земле и пригласить их к нам в гости», — сказала на открытии первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Я уверен, что все, кто посетит ее в ближайшие две недели, с удовольствием приедут в ваш регион, чтобы насладиться его культурой, прикоснуться к красотам и проникнуться историей», — сказал заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров.

Как известно, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Так что есть реальный шанс, что выставка действительно с подвигнет кого-то на путешествие в Псков и его окрестности. Ну а презентация региональных деликатесов очевидно укладывается в столичный тренд интереса к гастрономическому потенциалу регионов. Москвичи готовы познавать Россию через местную кухню и продукты. И Псковская область в этом плане для них может стать более чем интересным полем экспериментов. Что уж говорить о гигантском спросе в Москве на экологически чистые продукты питания, производидимых в нашем регионе.

Сигнал из центра

Одним из ключевых событий Дней Псковской области в Москве стало подписание программы сотрудничества на 2019-2023 годы между двумя регионами в рамках реализации ранее подписанного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что «программа даст толчок к развитию межрегионального сотрудничества в областях экономики, культуры, образования, здравоохранения — тех отраслях, которые интересны жителям наших регионов, которые пойдут на пользу как Псковской области, так и Москве».

Что касается экономического сотрудничества, то 24 мая на выставке-презентации инвестиционного потенциала региона в Торгово-промышленной палате Российской Федерации Псковскую область представили крупнейшие предприятия: ЗАО «ЗЭТО», ПЭМЗ, завод «Микрон» и компания «Полипласт», а также особая экономическая зона «Моглино».

Мероприятие собрало две сотни участников: руководителей федеральных министерств и ведомств, международных организаций, посольств и торговых представительств иностранных государств, органов власти субъектов РФ, крупных компаний, регионов России, ведущих вузов России, общественных организаций и различных профильных ассоциаций.

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин отметил, что, как правило, общение на площадке ТПП РФ — только первая встреча, дальше работа продолжается на местах, в регионе, в тесном взаимодействии с конкретными инвесторами.

«Для нас Псковская область — один из самых важных регионов, в том числе потому, что он расположен на границе со странами Евросоюза. В последнее время область стала серьезно преобразовываться, и мы готовы помочь региону подниматься и быстро расти, используя все свои возможности и инструментарий», — сказал он.

«Сейчас это современный регион с довольно высоким человеческим потенциалом, огромными туристическими возможностями. Но не следует думать, что это регион исключительно для отдыха. Там работает немало крупных предприятий, создающих продукцию, в том числе, для космоса, для обороны. Со своей стороны мы готовы предоставить весь имеющийся инструментарий, чтобы помочь в развитии региона», — так он охарактеризовал наш регион.

Очевидно, что такого рода презентация области из уст главы федеральной ТПП дорогого стоит. Ведь российские и не только бизнесмены в своей работе руководствуются установками именно этой уважаемой международной организации.

В режиме «24/7»

Михаил Ведерников, в свою очередь, заверил участников презентации, что «Псковская область — перспективное и надежное место для инвестиций». Он обратил внимание, что за последние два года регион смог решить целый ряд задач, которые способствуют развитию деловой активности. Для улучшения транспортной доступности открыто авиасообщение Пскова с Москвой, с Сочи и скоростное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Великим Новгородом, Петрозаводском. В регионе в полной мере заработала особая экономическая зона «Моглино», к которой планируется подвести отдельную железнодорожную ветку, успешно функционирует Промышленный электротехнический кластер Псковской области, который сегодня включает в себя 19 производственных и 6 инфраструктурных предприятий.

В сфере туризма, отметил Михаил Ведерников, завершена реализация туристско-рекреационного кластера «Псковский», который дал дополнительный толчок для развития туризма, проект серьезно изменил облик города Пскова. С этого года при поддержке правительства РФ запущена реализация второго кластера — «Духовные истоки», который объединит сразу несколько муниципалитетов.

«Как результат, за два года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Псковская область взлетела на 47 позиций. Мы все еще на 36-ом месте, но, уверен, поступательное движение вверх будет продолжаться», — подчеркнул Михаил Ведерников. По его мнению, «положительная тенденция, которая сохраняется в регионе по целому ряду направлений, — это прямая рекомендация для потенциальных инвесторов». «Сложности, конечно, есть, но мы их не боимся, мы их решаем. Мы открыты для инвесторов, и выстроили свою работу так, чтобы создать максимально комфортные условия для работы в регионе», — заверил он.

И в самом деле. При не сопоставимом, различающемся в сотни раз экономическом потенциале Псковской области и Москвы, у нашего региона есть важное преимущество. В условиях ограниченности ресурсов для псковских властей каждый проект в буквальном смысле «на вес золота», и они делают все возможное, чтобы создать инвесторам комфортные условия для работы в регионе, предоставив им индивидуальное сопровождение и оперативное решение всех проблем в ручном режиме.

Глава региона еще раз провозгласил свой известный принцип, заверив, что готов включаться в решение вопросов, встающих перед инвесторами, в режиме «24/7».

Учиться, учиться, учиться

Представители Псковской области приняли участие в круглом столе по теме «Умный город». Предполагается, что благодаря соглашению о сотрудничестве с правительством Москвы наш регион может не только принять участие во всех пилотных проектах, но и получить всю необходимую методическую помощь по их реализации и программное обеспечение. Что также очень важно: многие из совместных задумок могут стать частью нацпроектов.

На другом мероприятии обсуждался лучший опыт событийного добровольчества. О своей работе псковичам рассказали представители волонтерского туристского центра «Мосгоргид», арт-парка «Никола-Ленивец», проекта «Мосволонтер». Наш регион был представлен «Командой 2018».

На круглом столе «Современные информационные технологии в первичной медико-санитарной помощи» представители Псковской области ознакомились с работой Ситуационного центра Департамента здравоохранения Москвы. Также псковские специалисты изучили опыт московских коллег в организации работы детских и взрослых поликлиник, станции скорой и неотложной медицинской помощи, научно-практического центра экстренной медицинской помощи.

Очевидно, что в богатой столице накоплен значительный опыт реализации инновационных проектов, способных кардинально улучшить качество жизни населения региона. И нельзя не использовать эти кейсы, когда есть возможность «не изобретать велосипед», а пойти по проторенной и надежной дороге.

Впрочем, псковичи не только смиренно внимали. Они рассказали жителям столицы о своих действительно уникальных успехах в сфере комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. На круглом столе по теме «Образование для будущего: Современные методы обучения и воспитания» обсуждался опыт федерального ресурсного центра, созданного на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

Все-таки и в Пскове есть наработки, способные удивить москвичей и стать ориентиром для развития целой отрасли во всероссийском масштабе.

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Сотрудничество между Псковской областью и Москвой более чем востребовано. Псковичам сам Бог велел использовать разработанные на « столичные деньги» кейсы и обкатанные в муниципальных образованиях Москвы в сфере управления, благоустройства, социалки. Ну а жителям столицы нужно где отдыхать, покупать экологически чистые продукты, инвестировать средства. И наш регион отлично подпадает под эти параметры. Обмен должен быть взаимополезным.