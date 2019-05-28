Цифру «75» выложат самолеты в небе над Псковом 1 июня

12:07, 28 мая 2019, ПАИ

1 июня самолеты выложат в небе над Псковом цифру «75» в честь юбилея 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. Об этом сообщил в прямом эфире ПАИ-live врио заместителя командира подразделения Игорь Сагал, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сагал отметил, что псковских самолетов не хватает для этих целей, поэтому будут помогать полки из Рязани и Тулы. 27 мая прошла репетиция всей линейки самолетов.

Гость студии подчеркнул, что мероприятию предшествовала большая подготовка, сначала все самолеты расставляли на земле. «Это кропотливая работа, экипажи очень сильно постарались, и, я думаю, они порадуют гостей», - заявил он и добавил, что промежуток между самолетами будет порядка 40 секунд.

Также запланировано десантирование с борта ИЛ-76 военнослужащих, которые представят показательное выступление. Затем три самолета Ил-76 выпустят по 40 тонн воды, раскрашенной в цвета национального флага России: белый, синий и красный. «В воздухе мы будем гордиться нашим российским флагом», - отметил спикер.

В субботу одно из старейших подразделений ВВС России отметит 75 лет. В честь праздничной даты на территории части откроется выставка авиационной и наземной техники, главным событием праздника впервые станет воздушный парад с участием 10 типов самолетов.