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Общество

Руководство «Титан-Полимера» в Пскове готово подписать соглашение с Игорем Савицким

Руководство предприятия «Титан-Полимер», которое планируют построить на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», готово встретиться с псковским промышленником Игорем Савицким и заключить «мирное» соглашение. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом на заседании Общественной палаты Псковской области 28 мая заявил руководитель предприятия «Титан — Полимер» Герман Петрушко.

Он отметил, что Игорь Савицкий неоднократно выступал с критикой проекта строительства завода в Пскове, высказывался с опасением, что новое предприятие переманит у него имеющиеся кадры и его собственное предприятие останется без специалистов.

«У господина Савицкого, который так беспокоится, что мы будем переманивать его кадры, нет необходимых нам специалистов. Я даже могу подписать с ним соглашение, что ни одного человека у него не переманю», - заявил Герман Петрушко.

В рамках обсуждения в Общественной палате региона эксперты озвучили оценку проекта строительства завода в Пскове. 

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