С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска

10:09, 29 мая 2019, ПАИ

С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Как пояснили в ОЖД, специальные тарифы на оформление проездных документов действовали в честь запуска нового маршрута, с 22 февраля соединившего Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. 1 июня действие акции заканчивается, и стоимость билетов на эти поезда будет формироваться в соответствии с приказом ФАС России от 21 сентября 2018 года №1343/18.

Стоимость будет зависеть от класса обслуживания, дальности поездки пассажира, сезонных коэффициентов графика гибкого регулирования тарифов (ГГРТ). Также будут доступны специальные предложения для различных категорий пассажиров.

Например, в мае билет из Пскова до Петрозаводска в бизнес-классе обойдётся в 973 рубля, в эконом-классе - 695 рублей, а уже с 1 июня в бизнес-классе до столицы Карелии можно будет уехать за 4261 рубль, в эконом-классе - за 1823 рубля. В июле цены снова изменятся, бизнес-класс будет стоить 4869 рублей, эконом-класс - 2083 рубля.

Подорожает, соответственно, и дорога до Великого Новгорода. Если в мае билет из Пскова до соседнего областного центра в бизнес-классе обходится в 327 рублей, в эконом-классе - 233 рубля, то уже в июне бизнес-класс будет стоить 1737 рублей, эконом-класс - 744 рубля, в июле бизнес-класс подорожает до 1985 рублей, эконом - до 850 рублей. «Ласточки», которая перевозит пассажиров по маршруту «Псков - Санкт-Петербург» и обратно, эти изменения не коснутся, заверили в ОЖД.

«Ласточка» № 819/820 курсирует ежедневно. Из Петрозаводска состав отправляется в 10:44, в Псков прибывает в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 уходит в 11:26 и прибывает в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48.

Билеты на «Ласточку» сообщением Петрозаводск – Новгород – Псков можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».