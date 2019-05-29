Возрастную маркировку на книги, фильмы и концерты предлагается отменить в России

10:45, 29 мая 2019, ПАИ

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и её коллеги из партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение палаты пакет законопроектов, снимающих большую часть (кроме «18+») возрастных ограничений для доступа детей к произведениям литературы, искусства и кинематографа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Думы.

Авторы законодательной инициативы предлагают не распространять действие возрастных ограничений «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+» на случаи использования произведений литературы и искусства, а также на «предоставление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства».

Законопроект внесён на рассмотрение через несколько дней после того, как 16 мая на медиафоруме ОНФ в Сочи врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Шарипова задала вопрос президенту России Владимиру Путину. Он как раз касался возрастной маркировки анонсов мероприятий, которая жестко контролируется Роскомнадзором.

Законопроект также предлагает вывести из-под ограничений к распространению среди детей произведения литературы, которые включены в образовательные программы основного общего и среднего образования, а также разрешить распространять без знака информационной продукции книги, включенные в список рекомендованных к прочтению. Также будет разрешено не маркировать значком возрастной категории советские фильмы, показ которых осуществляется без прокатного удостоверения.

В документе о возрастных маркировках уточняется, что запрет на оборот продукции, подпадающей под ценз «18+», будет сохранён.