Праздник «Ганзейский привал» устроят в Порхове 12 июня

15:56, 29 мая 2019, ПАИ

12 июня в Порховской крепости состоится праздник «Ганзейский привал», сообщили Псковскому агентству информации в районном Доме культуры.

С 13:00 до 17:00 на территории крепости будут работать «Ганзейский торг» и интерактивные площадки «Потешный город», «Песенных дел мастера и запевалы», «Порхов мастеровой», «Игры и скоморошьи забавы», «Ганзейское путешествие по времени», фотозона «Мы из прошлого». Также в рамках праздника состоятся экскурсии «Ганзейские рассказы», участники получат в подарок атрибуты «Ганзейского привала». Будет организована детская поляна с батутами.

Кроме того, в 13:00 стартует хлебный фестиваль «От колобка до каравая». Всех желающих приглашают оценить хлебную продукцию по номинациям «Самый маленький и самый большой каравай», «Вот уж ароматный», «На вкус необычный».

В 14:00 начнется праздничный концерт, посвящённый Дню России, в 15:00 – благодарственный молебен в честь государства Российского.

В 15:30 запланированы молодецкие игрища у костра на берегу реки - «Петушиный бой», «Вытолкни из круга», «Сковорода», «Перетяни полено».

В 2016 году Порхов вошел в Международный Ганзейский союз Нового времени, а весной 2017-го райцентр был принят и в Союз русских ганзейских городов. Муниципалитет готовится к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.