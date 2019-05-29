Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове

16:28, 29 мая 2019, ПАИ

Редкие экспонаты смогут увидеть посетители выставки «Отрядом книг уставил полку, Читал, читал…», которая откроется в Пскове 31 мая в часть 220-летия со дня рождения Александра Пушкина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, экспонаты разместят в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

На выставке представят прижизненные издания произведений Александра Пушкина, редкие книги из библиотеки прадеда поэта – Абрама Ганнибала, автографы из коллекции Псковского музея-заповедника, а также письма, отправленные императрицей Екатериной II к двоюродному деду Александра Пушкина – Ивану Ганнибалу.

Помимо этого, можно увидеть альбом дворянина, участника Отечественной войны 1812 года Николая Скобельцина. Он датируется 1814–1864 годами. Здесь есть записи и рисунки, которые оставляли люди, знакомые великому русскому поэту — Евпраксия Вульф (в замужестве Вревская), Анна Вульф и Анна Керн.

Как отметили в комитете по культуре Псковской области, жизнь поэта в Михайловском была посвящена в значительной степени чтению, поэтому и соседнее Тригорское сразу же привлекло внимание библиотекой.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области в июне.