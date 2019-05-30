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Общество

Два участка дороги размыл ливень в Белоруссии

Два участка дороги в Воложинском районе Белоруссии размыли ливни 29 мая во время грозы, пишет БЕЛТА. Произошли подмывы грунта и разрушения участков асфальтной дороги Р54 между деревнями Першаи и Скрундевщина, а также дороги в самой деревне Першаи Воложинского района. В результате стихии никто не пострадал.

Фото БЕЛТА

Также из-за грозы повреждена кровля здания церкви «Гефсимания» в Минске. При этом в стране были повалены 11 деревьев, которые повредили 7 автомобилей. Дождь подтопил 5 участков столичных дорог.

Циклон, накрывший Белоруссию, задел и Псковскую область. Из-за вчерашней непогоды, в частности, под воду ушла часть городских улиц в Пскове

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