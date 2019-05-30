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Общество

Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы

«Все результаты работы в сфере экономики однозначно указывают, что нам нужны крупные «якорные» инвесторы», –  заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности областной администрации за 2018 год. Об этом с 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Особую экономическую зону «Моглино» в Псковском районе губернатор назвал еще одной важнейшей точкой роста. Так, в 2018 году на её территорию привлекли 3 резидента: «Термохольтц», «Титан-Полимер» и «Глобал Технолоджи».

Михаил Ведерников отметил, что всего статус резидента ОЭЗ «Моглино» теперь имеют 11 компаний с общим объёмом инвестиций 18,6 млрд рублей.

При этом он пояснил, что по итогам I квартала 2019 года на заседании Наблюдательного совета были рассмотрены презентации ещё двух проектов потенциальных резидентов общей стоимостью 2,3 млрд рублей.

«Большие проекты позволяют не только создать новые рабочие места, но и параллельно способствуют благоустройству, привлечению новых кадров, развитию системы образования, а также создают существующим предприятиям новые возможности в рамках кооперации», – добавил Михаил Ведерников.

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