Литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» увидят петербуржцы
Авторские литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» из собрания музея-заповедника «Изборск» будут экспонироваться в рамках научно-просветительского проекта «Музей реставрации» на научно-практической конференции в Санкт-Петерубрге 6 июня, посвященной 110-летию со дня рождения знатока псковского зодчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
Программа мероприятия:
13:30 - регистрация участников;
14:00 - открытие конференции. С приветствием выступят директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров директор государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская;
14:15 - начало работы конференции. На конференции выступят член-корреспондент Академии архитектурного наследия (Псков) Игорь Лагунин, заведующая сектором изучения истории Мраморного дворца государственного Русского музея Валентина Белковская, хранитель фондов государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Людмила Гребнева, кандидат технических наук Магнолия Дмитриева, специалист экспозиционно-выставочного сектора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Анатолий Елкин и другие;
17:15 - подведение итогов конференции.
Организаторы конференции: государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», научно-исследовательский музей при Российской академии художеств и государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».
Мероприятие состоится в научно-исследовательском музее при Российской академии художеств (Университетская набережная, 17, конференц-зал).