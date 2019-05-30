0
21:58
Новые книги о Гарри Поттере выйдут 27 июня
21:37
Литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» увидят петербуржцы
19:23
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
18:33
Сколько псковичи задолжали своим детям: ПАИ-live c заместителем главного судебного пристава региона
18:11
ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
17:58
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
17:19
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
Еще новости
Общество

Литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» увидят петербуржцы

Авторские литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» из собрания музея-заповедника «Изборск» будут экспонироваться в рамках научно-просветительского проекта «Музей реставрации» на научно-практической конференции в Санкт-Петерубрге 6 июня, посвященной 110-летию со дня рождения знатока псковского зодчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Программа мероприятия:

13:30 - регистрация участников;

14:00 - открытие конференции. С приветствием выступят директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров директор государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская;

14:15 - начало работы конференции. На конференции выступят член-корреспондент Академии архитектурного наследия (Псков) Игорь Лагунин, заведующая сектором изучения истории Мраморного дворца государственного Русского музея Валентина Белковская, хранитель фондов государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Людмила Гребнева, кандидат технических наук Магнолия Дмитриева, специалист экспозиционно-выставочного сектора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Анатолий Елкин и другие;

17:15 - подведение итогов конференции.

Юрий Спегальский за работой. 1950-е годы. Ленинград.

Организаторы конференции: государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», научно-исследовательский музей при Российской академии художеств и государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск». 

Мероприятие состоится в научно-исследовательском музее при Российской академии художеств (Университетская набережная, 17, конференц-зал).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новые книги о Гарри Поттере выйдут 27 июня
30 мая 2019
Новые книги о Гарри Поттере выйдут 27 июня
Литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» увидят петербуржцы
30 мая 2019
Литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» увидят петербуржцы
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
30 мая 2019
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
30 мая 2019
ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
30 мая 2019
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
30 мая 2019
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище
30 мая 2019
Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище
Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая
30 мая 2019
Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая

Идет загрузка...