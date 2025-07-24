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Общество

Посвящённый герою Александру Матросову мурал появится в центре Локни

Мурал, посвящённый Герою Советского Союза Александру Матросову, появится на фасаде многоквартирного дома на перекрёстке улиц Первомайской и Социалистической. Создание мурала – это вклад в сохранение исторической памяти и уважение к нашим героям, заявил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Ивана Белугина

«Это не просто изображение – это память о подвиге, который стал символом героизма, отваги и самоотверженности. Поступок легендарного рядового навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны, а для Локнянской земли он остаётся особой, родной фигурой. Идею с муралом, посвящённым герою, одобрили жители округа ещё в феврале в опросе на моей странице «ВКонтакте». Создание мурала – это вклад в сохранение исторической памяти и уважение к нашим героям», – отметил Иван Белугин в своём телеграм-канале.

Он также поблагодарил художников и активистов, участвующих в деле создания мурала.

«Верим, что новое изображение станет не только украшением посёлка, но и напоминанием о силе духа советских воинов, которую должны помнить и передавать дальше», – добавил Иван Белугин.

Ранее сообщалось, что мурал в честь 80-летия Победы и 100-летия города появится на доме № 12 на улице Дзержинского в Дно.

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