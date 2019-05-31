Порядка 30 регионов установили запреты на продажу вейпов

08:54, 31 мая 2019, ПАИ

Порядка 30 субъектов РФ установили запреты на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов, пишет газета «Известия».

За нарушение запрета юридическим лицам в регионах грозит от 30 до 200 тысяч рублей. Минимальные штрафы введены в Бурятии, максимальные – в Пензенской области. На федеральном уровне ограничений продажи электронных систем доставки никотина пока нет.

Эксперты уверены, что необходимо установить запрет на федеральном уровне, так как курение вейпа может вызвать у несовершеннолетних привычку к использованию обычного табака.

В Псковской области запрет продажи подросткам электронных систем доставки никотина и жидкостей для них ввели еще в январе 2019 года. В случае возникновения у продавца вейпов сомнений в возрасте покупателя он вправе потребовать документ, удостоверяющий личность. Нарушение требований настоящего закона влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Псковской области.