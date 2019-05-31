Самый большой долг по алиментам в Псковской области достиг 2 миллионов рублей

10:38, 31 мая 2019, ПАИ

Самый большой долг по алиментам в Псковской области достиг 2 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк в ходе круглого стола в пресс-центре газеты «Комсомольская правда – Псков» 31 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Оксана Микитяк также рассказала, что в отношении должников по алиментам в Псковской области 3 тыс. 800 раз выносилось решение об ограничении права на выезд из страны.

В этом году приставы совершили 1 тыс. 600 выходов в места жительства неплательщиков алиментов. 1 тысяча псковских алиментщиков сейчас находятся в розыске. Всего в Управлении федеральной службы судебных приставов в этом году находятся на исполнении порядка 4,5 тысяч производств о взыскании алиментов, что на тысячу меньше, чем в 2013 году.

Подробнее о том, как в Псковской области ведётся работа по взысканию алиментов, читайте здесь >>>.