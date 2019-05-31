Фолк-группа «Партизан FM» выступит в Михайловском на Днях Пушкинской поэзии

13:10, 31 мая 2019, ПАИ

Фолк-группа «Партизан FM» выступит в Михайловском на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. 8 июня коллектив даст концерты сразу на двух интерактивных площадках Пушкинского заповедника: на историко-литературной сцене, расположенной на праздничной поляне в селе Михайловском, и в деревне Зуево, на русской свадьбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Группа «Партизан FM» - один из самых оригинальных фольклорных коллективов Москвы», - рассказали в пресс-службе дирекции. - Из множества фольклорных ансамблей он выделяется сдержанной, мужской манерой пения. Все семь участников представляют сильную половину человечества, женщин на сцену не берут. К этому фольклорному коллективу мало подходит слово «исполнительский». «Партизаны», скорее, не исполняют народные песни, а, как раньше это и называлось в России, играют».

В репертуаре «Партизан FM» – архаичные напевы казаков и военные песни, частушки и песни из кинофильмов. «Яркие и колоритные образцы русского, украинского и белорусского фольклора сплетаются с музыкальными традициями горцев, цымбалы перекликаются с кавказскими барабанами, диджериду – с балалайками… Они могут извлекать звуки даже из косы!» - отметили в дирекции.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры – главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное А.С.Пушкину, пройдут в Псковской области с 5 по 12 июня.Восьмидневная программа праздника включает в себя множество ярких культурных мероприятий: поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое. Подробнее здесь.