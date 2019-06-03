Александр Котов внёс в Псковское облсобрание законопроект о передаче зооприютам земель без торгов

15:38, 03 июня 2019, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов внёс в региональный парламент поправки к статье 3 областного закона «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставление земельного участка, находящегося в собственности Псковской области, муниципальной собственности, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, осуществляется в аренду без проведения торгов». Изменение регионального законодательства позволит представлять приютам для животных земельные участки без проведения торгов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

О внесении законопроекта Александр Котов рассказал на встрече с руководителем региональной общественной организации «Зоозащита» Верой Коротковой и сотрудником организации Валерией Ханзлик, состоявшейся 3 июня по инициативе спикера Собрания и по итогам его беседы с учителем лицея №20, которая рассказала о ситуации в приюте «Лесопилка», вынужденном освободить занимаемый участок.

Вера Короткова рассказала, что для приюта удалось найти участок по соседству. «Но как только мы начнём его межевать, сразу по закону должны выйти на торги. И в этом случае мы его потеряем, потому что денег у приюта нет, и никакие торги мы выиграть не можем», - отметила она. Валерия Ханзлик добавила, что в действующем законе области нет норм, которые позволили бы приютам для животных получать землю в аренду без торгов.

Александр Котов сообщил, что уже внёс законодательную инициативу и законопроект будет рассмотрен на июньской сессии.

«Если мы внесём изменения в закон, вам этого будет достаточно? Дальше сами справитесь?» - уточнил он у зоозащитников.

«Если закон будет принят, можно дальше жить и работать», - сказала Валерия Ханзлик.

«Мы десять лет живём поддерживаемые людьми, - добавила Вера Короткова. - Животные попадают к нам в измождённом состоянии, а пристраиваем мы их уже красавцами – все ухоженные, прооперированные. И при этом мы не зависим от бюджетных средств и не просим их». Она напомнила, что для выкупа участка, на котором сейчас располагается приют, удалось собрать 1 млн рублей. Она заверила, что эти средства пойдут на строительство нового приюта.

Александр Котов поинтересовался названием приюта. Вера Короткова пояснила, что он располагается в задании бывшей лесопилки и, поскольку название ушло в народ, его было решено не менять.

По словам Веры Коротковой, за год в приюте получает помощь более 400 животных. Главная цель зоозащитников – найти собакам и кошкам новых хозяев, старые и больные животные остаются в приюте пожизненно.

Вера Короткова рассказала о взаимодействии со школами, об экскурсиях, которые проводят для учеников в «Лесопилке». Александр Котов уточнил, соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования при таких посещениях. «Безусловно, - ответила зоозащитник. – Все животные должны быть привитыми, здоровыми, адекватными – ведь невозможно подойти к животному, которое может укусить. У нас даже есть хрюшки и птицы ручные, специально для того, чтобы дети могли общаться с этими животными». Она добавила, что школьники находятся в приюте только в сопровождении взрослых.

«Вы не теряйте энтузиазма, - призвал Александр Котов зоозащитниц. - Дело, которым вы занимаетесь, хорошее. А мы, конечно, будем поддерживать людей, которые готовы бескорыстно заниматься добрыми делами».