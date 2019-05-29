Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»

17:50, 29 мая 2019, ПАИ

Законодательную инициативу в помощь приютам для животных подготовит председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Такое решение он принял по итогам встречи с представителями зооприюта «Лесопилка» в общественной приемной партии 29 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

По словам учителя школы-лицея №20, заведующей кафедрой иностранных языков Елены Ашастиной, чтобы отстоять зооприют, жители Пскова собрали 1 миллион рублей на выкуп помещений для питомцев «Лесопилки», но собственник в итоге продал их в три раза дороже другому лицу. Она рассказала, что необходимо найти другое место для размещения приюта в черте города. «Но пока никто нам не смог помочь», - добавила она.

В пресс-службе пояснили, что общественники указали на то, что в Ленинградской области земельные участки для размещения приютов и содержания безнадзорных животных могут предоставляться без проведения торгов. Большинство приютов содержат на благотворительной основе некоммерческие организации, из-за отсутствия средств они не могут участвовать в торгах на право аренды земельного участка.

По мнению Елены Ашастиной, такой порядок в Псковской области помог бы как «Лесопилке», так и другим приютам при необходимости. Александр Котов поддержал предложение и пообещал подготовить соответствующую законодательную инициативу.

Также он предложил расширить территорию поиска, не ограничиваясь городом Псковом, и рассматривать не просто землю, а участок с существующими строениями, поскольку собранного миллиона рублей не хватит на строительство необходимых помещений с нуля. По мнению спикера регионального парламента, шансов найти подходящий вариант в Псковском районе намного больше.

Посетительница приемной согласилась, что нужно рассматривать все возможные альтернативы, особенно, если будет обеспечена транспортная доступность. При этом Елена Ашастина сообщила, что на примете у «Лесопилки» всё-таки уже есть один участок.

Александр Котов предложил общественнице продолжить решение вопроса о размещении приюта вместе с представителями «Лесопилки». «Давайте встретимся, вместе обсудим, где именно расположен участок, который присмотрели общественники. Со своей стороны обещаю в самое ближайшее время подготовить законопроект, а вам предлагаю продолжить поиски других вариантов. Так общими усилиями мы эту ситуацию выправим и, возможно, найдём приемлемое решение», - заключил Александр Котов.

Здания, в которых находятся основные отделения приюта, принадлежат частному лицу. Зоозащитникам предложено выкупить здания или выехать. На эти цели было необходимо 950 тысяч рублей.

Месяц назад владелец зданий, в которых располагается «Лесопилка», продал их бизнесмену. Однако, до этого речь шла о продаже зоозащитникам, поскольку 2 месяца велись переговоры по выкупу зданий приюта. И на эти цели удалось собрать более 1 млн рублей пожертвований. Собственник заявлял, что доделывает нужные для сделки с зоозащитниками дела, а сам оформлял договор с другим предпринимателем. Новый владелец намерен разместить на данной территории деревообрабатывающее производство.

«Лесопилка» – это первый в Пскове приют для бездомных животных. Он открылся 8 лет назад.