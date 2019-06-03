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Общество

В России снижается число отравлений курительными смесями

На 68% уменьшилось число острых отравлений от курительных смесей в России за последние годы. Об этом пишет РИА Новости со на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».

В докладе говорится о том, что в 2018 году в сравнении с 2016 годом отмечено снижение показателей острых отравлений курительными смесями (spice) среди всего населения: темп убыли 68,2%, с летальным исходом 75% соответственно.

«Среди детей за последние 3 года зарегистрирован 1 случай острых отравлений курительными смесями (spice) с летальным исходом в 2017 году, среди подростков – 4 случая в 2016 году», - отмечается в докладе. При этом, из всех острых отравлений курительными смесями 84% зарегистрировано среди взрослого населения.

Минздрав указывал на то, что употребление бестабачных кальянов создает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний

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