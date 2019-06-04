В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск

12:09, 04 июня 2019, ПАИ

В ОАО «РЖД» приняли решение снова изменить стоимость билетов на поезд «Ласточка» по маршруту «Псков - Великий Новгород - Петрозаводск». Новые тарифы будут ниже, чем ранее заявленные. Как пояснили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», обновления связаны «с решением о снижении базовой ставки тарифа».

Специальные тарифы на оформление проездных документов действовали в честь запуска нового маршрута, с 22 февраля соединившего Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. 1 июня действие акции закончилось, и стоимость билетов на эти поезда теперь формируется в соответствии с приказом ФАС России от 21 сентября 2018 года №1343/18. Однако, учитывая социальную значимость маршрута для повышения транспортной доступности населения, было принято решение о снижении базовой ставки на 50% на поезда отправлением с 1 июня.

Так, например, стоимость билетов на поезда, отправляющиеся 10 июня от Великого Новгорода до Петрозаводска в бизнес-классе составит 1570 рублей, в экономическом классе – 671 рубль, от Великого Новгорода до Пскова в бизнес-классе – 868 рублей, в экономическом классе – 371 рубль.

Для отдельных категорий пассажиров продолжат действовать специальные предложения. Например, скидки в размере 30% для пассажиров старше 60 лет (пенсионеры) или до 21 года (школьники, студенты).

«Ласточка» № 819/820 курсирует ежедневно. Из Петрозаводска состав отправляется в 10:44, в Псков прибывает в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 уходит в 11:26 и прибывает в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48.

Билеты на «Ласточку» сообщением Петрозаводск – Новгород – Псков можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Запуск скоростных поездов - часть заявленной губернатором Михаилом Ведерниковым стратегии по ликвидации транспортной изоляции Псковской области.