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Общество

Медики будут посещать на дому лежачих пациентов Псковского госпиталя для ветеранов войн

Лежачих пациентов, закреплённых за Псковским госпиталем для ветеранов войн, медицинские работники будут осматривать на дому. Об этом рассказал начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов в ходе пресс-конференции 4 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Игоря Феоктистова, в госпитале проведут подсчет находящихся на учете лежачих больных из 11 тысяч 200 человек. Лежачих распределят между врачами в поликлинике, их будут обзванивать и предлагать такую формы работы и, если они не будут возражать, то к ним приедут сотрудники госпиталя: медсестра с кардиографом, лаборант и врач. Далее специалисты будут решать, нужен ли осмотр узкопрофильного специалиста: невролога, хирурга или офтальмолога.  

«У нас в госпитале есть круглосуточный стационар, поэтому если наш пациент будет нуждаться в углубленном исследовании и лечении, мы сможем взять его к себе», - подчеркнул Игорь Феоктистов, добавив, что сейчас идет процесс утверждения базы данных, но пока специалисты работают по вызовам.

В Пскове организуют медицинское и социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей и маломобильных граждан на дому. Такой работой займутся комитеты по здравоохранению и соцзащите в рамках приказа, который касается медицинского и социального сопровождения людей старшего возраста.

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