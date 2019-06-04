Медики будут посещать на дому лежачих пациентов Псковского госпиталя для ветеранов войн

17:34, 04 июня 2019, ПАИ

Лежачих пациентов, закреплённых за Псковским госпиталем для ветеранов войн, медицинские работники будут осматривать на дому. Об этом рассказал начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов в ходе пресс-конференции 4 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Игоря Феоктистова, в госпитале проведут подсчет находящихся на учете лежачих больных из 11 тысяч 200 человек. Лежачих распределят между врачами в поликлинике, их будут обзванивать и предлагать такую формы работы и, если они не будут возражать, то к ним приедут сотрудники госпиталя: медсестра с кардиографом, лаборант и врач. Далее специалисты будут решать, нужен ли осмотр узкопрофильного специалиста: невролога, хирурга или офтальмолога.

«У нас в госпитале есть круглосуточный стационар, поэтому если наш пациент будет нуждаться в углубленном исследовании и лечении, мы сможем взять его к себе», - подчеркнул Игорь Феоктистов, добавив, что сейчас идет процесс утверждения базы данных, но пока специалисты работают по вызовам.

В Пскове организуют медицинское и социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей и маломобильных граждан на дому. Такой работой займутся комитеты по здравоохранению и соцзащите в рамках приказа, который касается медицинского и социального сопровождения людей старшего возраста.