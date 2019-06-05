О сюрпризах во время раскопок Поганкиных палат в Пскове рассказали археологи

09:34, 05 июня 2019, ПАИ

О сюрпризах во время раскопок Поганкиных палат в Пскове рассказали археологи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, уже можно подводить первые итоги с момента начала ремонтно-реставрационных работ по проекту «Музейный квартал», частью которого являются и палаты купца.

Целью проекта является создание «Музейного квартала» – единой зоны музейно-туристического обслуживания. Для этого необходимо проведение реставрации с учётом инженерного приспособления и музейного обустройства в трёх объектах культурного наследия: Поганкиных палатах, здании бывшей Художественно-промышленной школы им. Н. Ф. Фан-дер-Флита и Доме Ксёндза. На всех объектах уже завершены основные демонтажные работы, а также детальные обследования технического состояния конструкций.

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Как отмечают специалисты, Поганкины палаты – самый интересный и богатый по количеству находок из всех объектов проекта. «Работы только начались, а памятник уже преподносит сюрприз за сюрпризом. В конце февраля 2019 года на чердаке палат рабочими была найдена бутылка с посланием потомкам. Вдоль здания Поганкиных палат ведутся археологические работы. В раскопе со стороны улицы Некрасова археологи нашли мозаичную кружку из венецианского стекла, частично покрытую позолотой. Возможно, эта уникальная находка принадлежала главе семьи – Сергею Ивановичу Поганкину», - рассказали в музее.

В коллекции находок - печные изразцы с изображением растительных орнаментов, оконное стекло, которое для Пскова характерно уже с XV века, красная черепица Поганкиных палат, монеты разного времени, булыжная мостовая рубежа XIX-XX веков. Часть здания палат оказалась построена на могильнике - погребения кладбища у церкви Похвалы Богородицы. Недавно археологи обнаружили английскую государственную свинцовую печать.

«Эта сфрагистическая находка относится ко времени инсигнии Карла II Стюарта (1660-1685), времени расцвета и могущества псковского купца Сергея Поганкина. Вероятнее всего, круг его торговых интересов был очень широк, и он мог заключать торговые сделки на государственном уровне, о чем и свидетельствует наша находка», - рассказали в музее.

В марте начались работы у дома Ксёндза, затем состоится реставрация здания. Пока здесь тоже работают археологи. Уже открыты помещения погреба, основание русской печи. Предположительно, это постройки предназначались для прислуги семьи Рокотовых, которой в XVIII веке принадлежали дом и участок. Среди находок имеются не только предметы декоративно-прикладного искусства. В ходе работ открываются данные об истории памятника, его подлинные элементы, скрытые под слоями поздней отделки и культурным слоем. В качестве примеров можно привести и «Палаты золотников», и подлинную булыжную отмостку Поганкиных палат. Эти элементы будут сохранены и включены в состав будущей экспозиции.

Подпроекты реализуются в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик – ОАО «Ренессанс – Реставрация» (Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры.