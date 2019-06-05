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Вступил в силу приговор в отношении мошенника, ставившего памятники псковским ветеранам с помощью фотошопа

Вступил в законную силу приговор в отношении руководителя псковского ООО «Военно-мемориальная компания силовых структур», который устанавливал памятники ветеранам при помощи фотошопа. Как сообщили Псковскому агентству информации источник в правоохранительных органах, Псковский городской суд приговорил его к лишению свободы на 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Осужденный обязан возместить ущерб в размере 48 тыс. 990 рублей.

Мошенническую схему, организованную директором фирмы ритуальных услуг, Управление ФСП по Западному военному округу выявило весной 2019 года. Мошенник делал фиктивные документы на оплату услуг по изготовлению и установке памятных надгробий захороненным ветеранам Великой Отечественной войны. В бумагах указывалось, что памятники, якобы, были изготовлены и установлены, однако по факту их не было. При помощи фотошопа директор компании подделывал бумаги и обманывал военкомат и семьи ветеранов. Таким образом, в период с мая 2010 по апрель 2013 года он совершил хищение 115 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия по месту жительства директора компании и в его офисе провели обыски. В ходе допроса осужденный признался в содеянном.

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