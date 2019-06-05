Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция

11:00, 05 июня 2019, ПАИ

Полиция разыскивает Никиту Букшована 2002 года рождения, который 4 июня ушел из дома в городе Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время его местонахождение неизвестно. Предположительно, мальчик мог уехать в Псков.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серые.

Был одет в спортивную белую кофту в черно-белую клетку, бежевую футболку, черные спортивные штаны, серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты Букшована, просят обратиться в МО МВД России «Опочецкий» по телефонам: (811-38) 2-17-55, 2-22-03, а также в Управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области: 89062232362, 592-751 или 02.

Ранее подросток неоднократно уходил из дома.