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Общество

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области

5 июня в Псковской области стартовали Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, посвященные 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Праздничные мероприятия открыл фестиваль молодежных театров «Михайловское — 2019», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Студенты Российского государственного института сценических искусств, где читают Пушкина, собрались в музее-усадьбы «Михайловское» на площадке за «Домиком няни». Кроме того, вечером в научно-культурном центре Пушкинского заповедника пройдет торжественное открытие фестиваля спектаклем «Маленькие трагедии» в постановке театра кукол «Туки-Луки» из Перми.

6 июня в Пскове в рамках Дней к памятнику «Пушкин и крестьянка» в Летнем саду возложат цветы, параллельно с этим начнется научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

В этот же день в Пушкинских Горах на могиле Александра Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре отслужат литию, в 15:30 в «Михайловском» откроется выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника. Церемония дарения Пушкинскому заповеднику Немецким Пушкинским Обществом бюста А. С. Пушкина состоится в 16:30.

8 июня, в основной день Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, на поэтической поляне в селе Михайловское начнут работать тематические сценические площадки с участием известных поэтов, писателей, мастеров искусства различных жанров.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры – главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное поэту Александру Пушкину, пройдут в Псковской области с 5 по 12 июня. В программе праздника - поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое. Подробно познакомиться с программой можно здесь.

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