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Общество

Берега острова Залита очистили от мусора псковские волонтеры

62 мешка мусора собрали 20 волонтеров «Команды 2018» в ходе уборки берегов острова Залита в Псковском озере 5 июня – в День охраны окружающей среды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Акцию, которую организовала председатель регионального представительства экологического движения «Зеленая Россия», волонтер «Команды 2018» Дарья Парфенова, поддержали Международная ассоциация озерных регионов Евразийского континента, комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, а также региональный оператор по ТКО – компания «Экопром, которая предоставила мешки для мусора и перчатки.

Дарья Парфенова рассказала, что волонтеры не только очистили берег, но и разобрали небольшую свалку. «Кроме этого, ребята успели познакомиться с островом и посетить выставку фотографий в местной школе», – сообщила она.

В пресс-службе отметили, что за последние 3 года Ассоциация озерных регионов подготовила и запустила при поддержке партнеров и организаций системы ООН ряд проектов, направленных на очистку, возрождение и укрепление водных ресурсов. Одним из ведущих проектов в этой области является ежегодная международная инициатива «Чистые берега Евразии». Псковская область принимает участие в подобной акции в первый раз.

20 мая компания «Экопром» вывезла с острова Залита порядка 50 кубометров твердых коммунальных отходов, которые складировали жители на специальных площадках временного накопления ТКО.

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