Заключительную часть фантастической дилогии выпустила псковская писательница

22:10, 05 июня 2019, ПАИ

Псковская писательница Ольга Шерстобитова выпустила продолжение своей фантастической дилогии – заключительный роман «Мое темное счастье». Об этом Псковскому агентству информации сообщила сама писательница.

«Иногда мы совершаем поступки, не подозревая, что они могут изменить всю нашу жизнь. Так я поддалась зову Серебряного города и… обрела семью. При этом, правда, умудрилась влезть в чужие тайны и сбежать от темного принца. А он и не думает сдаваться, решив завоевать мое сердце», – говорится в аннотации к роману.

Ольга Шерстобитова рассказала, что роман «об обретении себя, о любви и выборе». «С морским антуражем, потому что главные герои – русалка и темный маг», – пояснила она. Писательница указала на то, что дилогия рассчитана на разную аудиторию, при этом подростки читают ее с удовольствием (16+).

Роман вышел в печатном издании 4 июня и сейчас направляется на полки магазинов. «Книгу можно будет приобрести в книжных магазинах России и за рубежом», – отметила Ольга Шерстобитова. В Пскове читатели смогут купить роман в магазинах сети «Книжица». Также он доступен для заказа в интернет-магазине «Лабиринт».

Тираж книги составил 3000 экземпляров от издательства «Альфа-книга» – серия «Романтическая фантастика». Презентация дилогии пройдет в редакции Псковского агентства информации 11 июня в 18:30.