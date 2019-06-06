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Общество

С сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» началась работа псковской делегации на ПМЭФ

6 июня в рамках первого дня Санкт-Петербургского международного экономического форума деловая программа для делегации Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым началась с сессии «Российская экономика в поисках стимула роста».

Спикерами стали первый заместитель председателя правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководство Банка России и Европейской банковской федерации.

Псковская область в этому году впервые представила собственный стенд, на котором размещена  информация о ключевых отраслях развития экономики: электротехнической промышленности, машиностроении, агропромышленном комплексе, туризме и других.

Планируется, что Псковская область подпишет несколько инвестиционных соглашений. Кроме того, в рамках форуме пройдут презентации ведущий промышленных предприятий Псковской области: Завод электротехнического оборудования («ЗЭТО»), Псковский электромашиностроительный завод («ПЭМЗ»), «Титан-Полимер», а также ОЭЗ ППТ «Моглино».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит при участии президента России Владимира Путина. За все время работы форум стал главной мировой площадкой для коммуникации представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов России.

Прошлогодний форум был посвящен теме «Создавая экономику доверия». Он собрал более 17 тысяч участников из 143 стран. В этом году ПМЭФ пройдет под лозунгом «Формируя повестку устойчивого развития».

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