«Сказка о царе Салтане» названа самым популярным у россиян произведением Пушкина

14:43, 06 июня 2019, ПАИ

«Сказка о царе Салтане» названа самым популярным у россиян произведением поэта Александра Пушкина. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет газета «Известия». 85% респондентов читали эту сказку еще в школе, 34% — после окончания школы.

Другим не менее популярным произведением Пушкина является «Евгений Онегин». 88% опрошенных читали его в школе, 22% — после окончания.

Также в списке оказалась поэма «Руслан и Людмила» (84% и 19% соответственно) и повесть «Капитанская дочка» (84% и 14%). Менее известной оказалась повесть «Пиковая дама». 49% россиян читали ее в школе, 17% — во взрослом возрасте, а 35% не читали произведение.

В Псковской области проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.