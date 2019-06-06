Псковская область вошла в топ-5 регионов для путешествий по пушкинским местам

17:19, 06 июня 2019, ПАИ

Псковская область вошла в топ-5 популярных регионов для путешествий по пушкинским местам, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

В первую пятерку наиболее популярных маршрутов и направлений для путешествий по пушкинским местам входят Санкт-Петербург, село Михайловское и Пушкинские Горы в Псковской области, также Гурзуф и Алупка в Ялте, Москва и курорты Кавказских Минеральных Вод, Пятигорск и Кисловодск в Ставропольском крае.

В июне туристы, посещающие Псковскую область, могут побывать на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, который проходят в Михайловском и Пушкинских Горах. Центральным днём фестиваля станет 8 июня. В этот день на поляне в Михайловском развернется настоящий пушкинских городок. Подробную программу можно найти здесь.