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Общество

В Михайловском выступит Ансамбль песни и пляски Росгвардии

Академический ансамбль песни и пляски войск Росгвардии примет участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В центральный день праздника, 8 июня, ансамбль выступит на историко-литературной сцене в селе Михайловское, где зрители смогут познакомиться с искусством квартета балалаечников и артистами балета ансамбля, а также ансамбль можно будет увидеть на сцене в деревне Зуево с номером «У мосточка».

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации – один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск. Был создан в 1973 году. За время творческой деятельности коллектив подготовил 39 концертных программ. Ансамбль дал более 8000 концертов для 25 миллионов зрителей. 

Полную программу Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые открылись в Псковской области 5 июня, смотрите здесь.

 

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  • Дни пушкинской поэзии - 2019
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