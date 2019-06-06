В Михайловском выступит Ансамбль песни и пляски Росгвардии

17:57, 06 июня 2019, ПАИ

Академический ансамбль песни и пляски войск Росгвардии примет участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В центральный день праздника, 8 июня, ансамбль выступит на историко-литературной сцене в селе Михайловское, где зрители смогут познакомиться с искусством квартета балалаечников и артистами балета ансамбля, а также ансамбль можно будет увидеть на сцене в деревне Зуево с номером «У мосточка».

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации – один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск. Был создан в 1973 году. За время творческой деятельности коллектив подготовил 39 концертных программ. Ансамбль дал более 8000 концертов для 25 миллионов зрителей.

Полную программу Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые открылись в Псковской области 5 июня, смотрите здесь.