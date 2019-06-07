Пепел к пеплу: Саймон Кинберг и Fox хоронят франшизу о мутантах в «Люди Икс: Тёмный феникс»

16:34, 07 июня 2019, ПАИ

В прокате «Люди Икс: Тёмный Феникс» - заключительная часть франшизы о мутантах, которые десятки лет на экране защищали человечество от всевозможных угроз и пытались уживаться среди обычных людей. Режиссер Саймон Кинберг, увы, не смог придумать более интересного, захватывающего и увлекательного прощания, считает Муслим Камалов.

В начале 90-х в космос отправляется очередной шаттл США, но, не успев толком обосноваться там, уже через несколько минут после старта экипаж рапортует Хьюстону о Проблеме в виде непонятной ярко-пурпурной субстанции, которая начинает разбирать корабль по винтикам. Президент просит о помощи Людей X: к космонавтам летят Мистик (Дженнифер Лоуренс), Зверь (Николас Холт), Циклоп (Тай Шеридан), Шторм (Александра Шипп), хвостатый чертёнок Курт (Коди Смит-МакФи) и рыжая мормышка Джин Грей (Софи Тёрнер). Во время спасательной операции Грей не успевает покинуть разваливающийся на куски космический корабль, в ее тело попадает пурпурная энерго-жижа и наделяет невиданной силой. Позже оказывается, что за ней уже давно охотятся жуткие коричневатые инопланетяне: они прибывают на Землю, принимают человеческий облик (бледной Джессики Честейн, например) и пускаются на розыск Джин Грей.

Многострадальная супергеройская франшиза «Люди Икс» наконец-то завершилась, а точнее - закрылась: гигант Disney купил 21st Century Fox - все права, персонажи и прочее барахло в виде игрушек и видеоигр теперь принадлежит мышиному дому. Признаем горькую правду - истории мутантов исчерпали себя уже давно, поэтому пришло время с ними расстаться. Безболезненно это сделать, впрочем, не получилось как и у студии (из-за схожести с «Капитаном Марвелом» ленту пришлось перемонтировать и отложить премьеру), так не выйдет и у зрителя, который теперь должен два с лишним часа расхлебывать эту плохо сваренную кашу.

Со времен фильмов о мутантах 2000-х годов здесь мало что изменилось, «Люди Икс» из картины в картину всегда отличались невероятной занудностью и нелепицей, старомодностью, отсутствием внятной драматургии и увлекательных сюжетов. Проще говоря, студийные босы из раза в раз не могли понять простой истины - то, что хорошо смотрится на страницах комиксов, возможно, не будет также отлично жить и идеально выглядеть на экране. Да, были и исключения в виде сольников Росомахи, где рассказывали действительно сильные и визуально впечатляющие истории, которые тянул на своей харизме Хью Джекман (обязательно посмотрите прощального «Логана» Джеймса Мэнголда, если вы еще этого не сделали!), но в общей своей массе кучка мутантов все равно так и осталась аутсайдером в мире кинокомиксов.

«Темный феникс» этот титул только подтверждает и если еще месяца три назад зрительские ожидания стремились к небу, то настал момент их оттуда спустить. Режиссер Саймон Кинберг - человек, вроде бы, знающий толк в мутантах (из-под его руки вышло аж три сценария «Людей Икс»), не пытается напоследок хоть как-то поднять на ноги умирающую франшизу, не говоря уже о том, чтобы ее воскресить. Здесь наблюдаются, скорее, уже радостные танцы на могиле, ощущается чувство сброшенного камня с плеч, поскольку, это невероятно, но в летнем блокбастере о супергероях не происходит ровным счетом ничего нового, ничего оригинального и изобретательного. Показательно выглядит решение взять для прощальной ленты именно затертую до дыр историю Джин Грей: костяк уже давно собран в лохматых нулевых, нет необходимости писать что-то сверх этой стандартной нормы, набросать пару экшн-сцен и готов «новый фильм о Людях Икс».

Отсюда сразу же вылезают и попадают ярко-красным лучом в глаза все проблемы «Феникса» в виде старомодного дешевого театрального драматизма (случилась непоправимая трагедия - включаем за окном дождь, закидываемся виски на кухне и разбиваем бутылки), маниакального внимания к совсем неважным деталям (невиданная до этого демонстрация суперспособностей - Шторм может генерировать кубики льда в стакане, а Профессор X - читать мысли - невероятно!) и бесконечных их повторений буквально в каждой сцене, а также в виде пафоса, разведенного на пустом месте.

«Феникс» ни капли не интригует, его избитую историю про Джин Грей можно предсказать с максимальной точностью, не отходя от кассы: здесь произойдет надлом героини, потом она начнет строить из себя вселенского мстителя (но выйдет, мягко говоря, так себе), коллеги-мутанты попытаются ее вразумить, а финал отдан под самый утомительный экшн-эпизод, наверное, за все время существования франшизы. От этой примитивной схемы необходимо было отказаться еще лет 5 назад, но консерваторы Fox идут еще дальше и конвертируют «Людей Икс» в вестерн с классическим ограблением поезда, где перевозят Грей. Кстати, о подающей надежды и повсеместно обожаемой Софи Тернер: в «Фениксе» она, к сожалению, не перестает быть Леди Винтерфелла и отыгрывает со своим максимально отстраненным выражением лица и фирменными полузакрытыми зелеными глазками. Тернер здесь совершенно мертва как актриса, у нее отлично получается разве что лежать без сознания в вагоне поезда, стоит признать — это ее лучшие моменты в фильме. Шансы Тернер стать еще одной Кристен Стюарт растут на наших глазах.

Единственное, конечно, что может порадовать в этом беспомощном фильме, так это традиционно добросовестная работа Ханса Циммера: в ленте звучит прямо скажем его своеобразный сборник Greatest Hits vol. 1 - вы услышите все, от мотивов «Интерстеллара», «Начала» и, местами, до назойливого «Дюнкерка».

Обозначенный в самом начале истории непонятный пурпурный космический сгусток энергии и силы, возможно, отлично символизирует самого «Темного феникса» и его угасающий к финалу потенциал: яркая, красочная, манящая к себе субстанция, которая с самых первых трейлеров так и грозилась обрушить на зрителя всю мутантскую мощь с экрана, обернулась невнятным тусклым пшиком с рваным сценарием, наплевательским и безыдейным подходом создателей. Фильмом, где в угоду современной повестке с одного конца пытаются проталкивать феминизм («Женщины в команде только и делают, что спасают мужчин, может пора переименовать все в «Женщин Икс?», - говорит в один момент Мистик) и никчемные диалоги, но не замечают, что с другого-то конца вываливается весь экшн, адекватность, логика и чувство сопереживания персонажам, юмор и изобретательность. Все это позже тихонько собирают в погребальную урну, чтобы позже развеять над голливудскими холмами. Ладно, rest in peace, мутант.