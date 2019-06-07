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Общество

Три туристических автобуса получила Псковская область

Три комфортабельных туристических автобуса получила в безвозмездное пользование Псковская область по соглашению с Москвой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, два транспортных средства уже прибыли, третье будет доставлено в ближайшее время.

Все автобусы марки Setra 2017 года выпуска. Два их них - модели S 515HD, длинна составляет порядка 12 метров, рассчитаны они на перевозку 51 пассажира, объем багажного отделения - почти 10 кубических метров. Транспорт имеет две двери: в передней части корпуса и посередине.

Модель третьего автобуса - S 517HD. Его длина почти 14 метров, а вместимость – 59 пассажиров, объём багажного отсека 12 кубометров.

Автобусы будут использоваться для перевозки гостей во время 39-х Международных Ганзейских дней. После этого транспорт останется в Псковской области и будет использоваться в туристических целях.

Соглашение между Псковской областью и Москвой было заключено во время Дней региона в столице. Подписи под документом поставили Михаил Ведерников и Сергей Собянин.

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