Алексей Немов: Я рад участвовать в Днях пушкинской поэзии и русской культуры

16:39, 08 июня 2019, ПАИ

«Я рад участвовать в Днях пушкинской поэзии и русской культуры и благодарен губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за это приглашение», - заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации олимпийский чемпион Алексей Немов.

«Пушкин – наше всё, - сказал он и поделился воспоминаниями о своём первом знакомстве со стихами поэта. - «У Лукоморья дуб зелёный» мы, конечно, все знали».

Алексей Немов отметил, что Пушкин создал базу, основу для русской культуры и задача всех последующих поколений сохранять и расширять эти границы.

Центральные мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры проходят 8 июня на площадках Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Завершатся они вечером концертом на сцене, расположенной на воде, в дерене Бугрово. С программой для можно ознакомиться здесь >>>.