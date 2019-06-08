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Культура

Денежные призы получили самые креативные участники пушкинского парада в Михайловском

По итогам парада, который прошёл 8 июня в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском (Пушкинские Горы), самые креативные коллективы получили денежные призы.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, первое место заняла творческая команда города Великие Луки, которая получила приз в 50 тыс. рублей. Обладателями второго места и 30 тысяч рублей стали гости из Локнянского района, третьего места и 20 тысяч рублей – из Псковского района.  

 Также лидеры творческого соревнования получили билеты на балет «Дон Кихот» в постановке Имперского русского балета.

«Великие Луки начали готовиться задолго до объявления о подготовке к параду. Вы молодцы. Вам не 50, а 150 билетов на балет», - руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

Костюмированный парад открывал сегодня мероприятия на поляне в Михайловском. В нём участвовали 24 коллектива из всех районов Псковской области. Организаторы насчитали в рядах участников более 200 Пушкиных.

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