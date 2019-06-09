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Общество

Гедиминас Таранда: На Днях Пушкинской поэзии представлен целый пласт русской культуры - от деревни до классики

На Днях Пушкинской поэзии представлен целый пласт русской культуры - от деревни до классики, заявил художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам Гедиминаса Таранды, когда находишься на пушкинской земле, то «испытываешь ощущение необыкновенного счастья».

«Видишь, как счастливы люди, как у них в глазах горит огонь: кто-то читает Пушкина, кто-то поет, выступают звезды Мариинского театра, танцует Имперский русский балет, Казаки России, деревня Зуево. Посмотрите, сколько здесь людей: детей и взрослых. Народ удивлен и восхищен. И это здорово», - отметил Гедиминас Таранда.

Художественный руководитель праздника считает, люди готовы «делать фестиваль своими руками». По его словам, многие жители поселений приезжали и помогали готовить площадки. «В Москве такое невозможно. Спасибо, Псков. Это респект. Сердце мое принадлежит этой земле», - заключил Гедиминас Таранда.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - традиционный пушкинский праздник, приуроченный ко дню рождения поэта, проходит в Псковской области в 53-й раз.  

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